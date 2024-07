Button vindt dat Red Bull moet nadenken over wegsturen Perez

Sergio Perez staat momenteel onder zware druk bij het team van Red Bull Racing. Hij staat ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen, en hij presenteert steeds slechter en slechter. Hij moet snel gaan presteren, en volgens Jenson Button moet Red Bull er serieus over nadenken om hem anders te ontslaan.

Perez begon goed aan het huidige seizoen. Hij kon Verstappen nog enigszins bijhouden, en hij stond meerdere keren op het podium. Al snel werd duidelijk dat Perez niet in zijn beste vorm was. Zin prestaties zakten in, en hij had het zelfs moeilijk om punten te scoren. Red Bull verlengde alsnog zijn contract, maar dat zorgde er niet voor dat zijn prestaties beter werden. De frustratie begint te groeien.

Ondanks zijn contractverlenging, moet Perez mogelijk vrezen voor zijn toekomst. Er gaan weer allerlei geruchten rond, en volgens Jenson Button zou het goed zijn als Red Bull hard ingrijpt. De wereldkampioen van 2009 is daar duidelijk over in gesprek met Sky Sports: "Als hij in de volgende race geen punten weet te scoren, dan moeten ze hem snel uit de auto halen en er iemand anders in zetten. Het is geen fijn gevoel voor een coureur en het is zwaar. Voor een coureur is het verschrikkelijk, maar voor het team is het constructeurskampioenschap ook heel erg belangrijk."