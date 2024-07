Hamilton dankt fans' "Dacht vroeger dat het alleen mijn ouders waren"

Lewis Hamilton mocht afgelopen weekend eindelijk weer eens het hoogste treetje van het podium beklimmen. Zijn zege in Silverstone kwam als geroepen, en zijn fans reageerden enthousiast. Dat maakte Hamilton heel erg trots.

Hamilton werd vrijwel de hele Grand Prix hartstochtelijk toegejuicht door de vele duizenden fans rondom het circuit. De zevenvoudig wereldkampioen is nog altijd enorm populair in eigen land, en zijn zege werd dan ook uitgebreid gevierd. Hamilton zelf meldde zich na afloop ook bij zijn fans voor een klein feestje.

Hamilton is dankbaar, en hij stelt dat hij dit nooit had zien aankomen. Bij Sky Sports is hij er goudeerlijk over: "Ik weet zeker dat ik niet zou kunnen doen wat ik nu doe zonder mijn fans. De mensen met wie ik de hele wereld rondreis, en die ik overal ontmoet, vooral hier in het Verenigd Koninkrijk. Ik ben opgegroeid in Stevenage. Mijn vader moest hard werken voor mijn eerste helm. Ik dacht altijd dat mijn ouders mijn enige fans zouden zijn. Het is ongelooflijk om deze steun te hebben, want het geeft echt een boost."