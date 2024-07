Vasseur lijkt contractduur Hamilton te verklappen

Lewis Hamilton is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen begint steeds beter in vorm te raken, en dat is goed voor zijn nieuwe werkgever Ferrari. Frédéric Vasseur lijkt ondertussen te verklappen voor hoe lang Hamilton een contract heeft getekend.

Begin dit jaar zorgde Ferrari voor een daverende verrassing. Ze schudden de Formule 1-wereld wakker door te melden dat Hamilton per 2025 voor hen gaat rijden. Ze spraken over een meerderjarige deal, maar verder wilden ze helemaal niets zeggen. Over een contractduur was dus helemaal niets bekend en dat zorgde vanzelfsprekend voor geruchten en verhalen.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur lijkt nu in ieder geval iets te veel hebben gezegd. De Fransman is iets te enthousiast als hij met de Financial Times praat over de transfer van Hamilton: "Lewis is een belangrijk symbool, omdat hij hierdoor een positieve boodschap naar de paddock was voor de toekomst van ons team. Hij moest een keuze maken: 'Waar heb ik de grootste kans om het wereldkampioenschap te winnen in 2025, 2026 en 2027?' Hij kwam toen tot de conclusie dat dat bij Ferrari moest zijn " Vasseur lijkt dus te verklappen dat Hamilton een driejarig contract heeft getekend.