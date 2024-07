Webber vergelijkt Hamilton met een haai: Hij rook bloed"

Lewis Hamilton schreef afgelopen weekend zijn thuisrace op het circuit van Silverstone op zijn naam. Hamilton reed een dijk van een race, en dat levert hem veel complimenten op. Mark Webber vergelijkt hem met een haai.

Hamilton won afgelopen weekend voor het eerst sinds 2021 weer een Grand Prix. Hij moest er lang op wachten, maar op het iconische circuit van Silverstone was het eindelijk zover. Hij liet geen steek vallen, reed sterk en profiteerde van problemen of pech bij zijn concurrenten. Met zijn zege verbrak hij ook een paar records, en hij kreeg veel lovende reacties.

Ook oud-coureur Mark Webber was onder de indruk van de Britse zevenvoudig wereldkampioen. Webber deelde complimenten uit in gesprek met het Britse Channel 4: "Dit was beast mode in zijn thuisrace. Ik denk dat hij al bloed rook in de eerste stint, toen hij te horen kreeg dat er regen aan zat te komen. Dan wordt hij een soort haai in de zee, want hij weet dat er kansen komen, dat hij de druk op moet voeren, dat hij ervaring heeft en dat hij al enorm veel successen heeft geboekt op Silverstone."