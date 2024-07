Red Bull-test van Lawson wordt naar beneden gepraat door Horner

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de betekenis van de F1-test van Liam Lawson voor het team afgedaan als niet heel bijzonder, te midden van speculaties over de toekomst van Sergio Perez.

Tijdens het Britse Grand Prix-weekend kwamen er berichten naar buiten die erop wezen dat Perez vervangen zou kunnen worden als hij geen significante opleving in vorm ervaart. De Mexicaan scoorde slechts vijftien punten in de afgelopen zes races, een zorgwekkende dip in vorm die hem, gezien de heropleving van Mercedes, naar de achtste plaats in het rijderskampioenschap zou kunnen laten afzakken.

Toevallig gaat Red Bull-junior Lawson de RB20 testen op Silverstone tijdens een filmdag, zoals het team het zelf noemt. Na de race op zondag vertelde Horner aan de media op Silverstone dat de test van Lawson een paar maanden geleden gepland was.

"Het probleem is dat als je te veel van deze dingen leest, ik donderdag ook een ronde op Silverstone in de RB8 aan het rijden ben. Dus je weet maar nooit! Nee, in alle eerlijkheid staat de test van Liam, aero-run, al een paar maanden gepland", zei Horner.