Marko looft 'master' Hamilton na foutloze race op Silverstone

Lewis Hamilton liet afgelopen weekend in Silverstone zien dan niemand hem mag afschrijven. De Britse zevenvoudig wereldkampioen won zijn thuisrace op een fraaie wijze. Het levert hem zelfs een aantal complimenten van Helmut Marko op.

Hamilton had al sinds 2021 niet meer gewonnen in de Formule 1. De Britse Mercedes-coureur aasde op een zege, maar het kwam er maar niet van. Afgelopen weekend hield hij in Silverstone het hoofd koel en profiteerde hij van pech en fouten bij zijn concurrenten. Hierdoor kon hij enigszins eenvoudig winnen, en dat zorgde dan weer voor een vreugde-explosie. Vrijwel iedereen leek hem dit succes te gunnen.

Max Verstappen kwam nog heel dichtbij, maar ook hij kon Hamilton niet meer verslaan. Bij Red Bull baalden ze daar van, maar teamadviseur Helmut Marko toonde zich in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports van zijn sportiefste kant: "Je kunt Hamilton eigenlijk alleen maar feliciteren. Hij hield heel erg goed stand op een droge baan, dan zie je zijn kracht op het gebied van bandenmanagement. Ondanks de graining ging hij geweldig met zijn banden om. Dat laat zien wat een master hij is, hij kan de race perfect lezen. Lewis deed het echt geweldig en het laat zien hoeveel ervaring en snelheid hij nog steeds heeft.