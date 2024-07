Hamilton rijdt Schumacher uit recordboeken met historische zege op Silverstone

Lewis Hamilton won afgelopen weekend zijn thuisrace op het circuit van Silverstone. De Britse Mercedes-coureur reed een foutloze race waarin hij geen enkele fout maakte. Het leverde hem zijn eerste zege sinds 2021 op, en het was ook nog eens zijn negende zege op Silverstone. Daarmee reed hij zichzelf weer eens de recordboeken in.

Hamiltons naam komt al veelvuldig voor in de recordlijstjes van de Formule 1. Hij is samen met Michael Schumacher de coureur met de meeste wereldtitels, hij is de enige coureur met meer dan honderd Grand Prix-zeges, de man met de meeste pole positions ooit en nu dus ook de ongekroonde koning van Silverstone. Het was zijn negende zege op het circuit. Nog nooit in de geschiedenis van de Formule 1 wist een coureur zoiets voor elkaar te krijgen.

Hamilton deelde tot en met zondag het record met Michael Schumacher. Beide legendes hadden acht keer gewonnen op hetzelfde circuit. Schumacher deed dat op het Franse Magny-Cours en Hamilton op de Hungaroring en dus Silverstone. Zijn zege van afgelopen weekend zorgde ervoor dat hij Schumacher dus oversteeg. Over anderhalve week staat de Hongaarse Grand Prix op het programma, en ook daar kan Hamilton dus zijn negende zege pakken. Hamilton en Schumacher domineren dit lijstje overigens. In de top tien van meeste zeges op hetzelfde circuit staan ze gezamenlijk negen keer. Alleen de zes zeges van Ayrton Senna in Monaco vormen een uitzondering. Hamilton heeft in totaal op vijf circuits vaker dan vijf keer gewonnen.