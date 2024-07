Verstappen luidt noodklok: "Zo worden we geen kampioen"

Max Verstappen kwam gisteren als tweede over de streep in de Britse Grand Prix. De Nederlander was zeker niet de snelste op de baan, maar hij liep wel weer uit op Lando Norris in het wereldkampioenschap. Verstappen eist echter verbetering, en stelt dat hij zo nooit kampioen kan worden.

Voor de tweede race op rij wist Verstappen niet te winnen. Op het circuit van Silverstone had hij het de hele tijd lastig, en kon hij simpelweg niet in de buurt komen van uiteindelijke winnaar Lewis Hamilton. Verstappen wist nog wel Lando Norris te verschalken, maar dat was het ook wel.

Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden, maar momenteel heeft hij daar niet super veel vertrouwen in. In gesprek met het Oostenrijkse ORF beaamt hij dat hij uitloopt, maar dat is hdt ook wel: "Maar we zijn nu gewoon te langzaam en zo kunnen we geen wereldkampioen winnen. Natuurlijk ben ik wel blij dat we een paar punten hebben gepakt op Lando, maar als er zo door blijven gaan, dan wordt het natuurlijk nog een heel erg lastig seizoen."