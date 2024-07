Wolff: "Pole position hadden we niet verwacht, maar kijk naar McLaren"

Net als McLaren zit ook Mercedes de laatste paar races flink in de lift. Hoewel George Russell vorige week onverwachts de Grand Prix van Oostenrijk won doordat Verstappen en Norris op elkaar botsten en de Brit kon winnen, pakte hij vandaag de pole position.

Dat was echter niet verwacht binnen het team van Mercedes, zo verklapt teambaas Toto Wolff: "Nee dat hadden we niet verwacht. We hebben gezien dat we de laatste races steeds sneller werden, maar tijdens de kwalificatie hadden we niet verwacht dat dit mogelijk was. Ik denk dat alles samenkwam, de banden op de juiste temperatuur, dit is een eerlijke eerste rij."

Vergelijk met McLaren

De vraag is hoe het komt dat Mercedes ineens weer mee doet voor pole positions en podiums. Wolff denkt een duidelijke verklaring te hebben en vergelijkt Mercedes met het team van McLaren: "Je hebt afgelopen jaar kunnen zien met de reglementen dat het McLaren ook is gelukt om snel de stap omhoog te maken. Op het moment dat alles op zijn plek begint te vallen, onder andere de correlatie met het circuit in combinatie met de weg die je inslaat met de ontwikkeling dan kan je snel de weg omhoog vinden. Ik denk dat we de juiste knoppen ingedrukt hebben."