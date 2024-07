Horner eist snelle verbetering van Perez

Sergio Perez doet het momenteel niet geweldig in de Formule 1. De Mexicaanse Red Bull -coureur worstelt met zijn vorm en hij blijft ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen. Christian Horner heeft dan ook een duidelijke boodschap voor hem.

Perez begon goed aan het seizoen. Het vergezelde Verstappen meerdere keren op het podium, en hij leek afscheid te hebben genomen van het geworstel met de wagen. Niets bleek echter minder waar, want toen het seizoen eenmaal Europa had aangedaan, zakte de prestaties van Perez helemaal in. Toch besloot Red Bull zijn contract te verlengen waardoor hij ook in de komende jaren voor het team rijdt.

Red Bull-teambaas Christian Horner ziet graag dat Perez het beter doet. Hij heeft dan ook een heel duidelijke boodschap voor hem in gesprek met Sky Sports: "Sergio heeft duidelijk een lastige periode achter de rug. Hij was heel erg competitief in zijn eerste vijf races. Maar in zijn laatste vijf races was hij nergens, we willen nu graag de Sergio van de eerste vijf races terug zien. Hij is zich daarvan heel erg bewust. Deze week heeft hij hard in de simulator gewerkt en heeft hij geprobeerd te begrijpen waarom het niet lukt. We hebben constant veerkracht bij hem gezien. We hopen dat snel weer te zien "