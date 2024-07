Brown vindt Red Bull en Verstappen respectloos

Zak Brown stookt opnieuw het vuurtje op tussen McLaren en Red Bull. De CEO van het Britse vindt dat de Oostenrijkers inclusief Max Verstappen weinig normen en waarden hebben die passen bij de sport. Zijn opmerkingen gaan zelfs over het gedoe rondom de overtreding van de budgetcap door de regerend wereldkampioenen. ''We moeten respect hebben voor de regelgeving en we hebben gezien dat er een gebrek aan respect is'', begon Brown zijn betoog tegen BBC. De Amerikaan zei zelfs iets over het openlijke verbale gevecht tussen Christian Horner en Jos Verstappen ontrent een demo-run in Spielberg. ''Of het nu gaat om financiële regelgeving of sport, kwesties op het de baan met vaders en dergelijke.''



Over de clash tussen zijn pupil Lando Norris en Verstappen kwam Brown nogmaals op terug. De McLaren-baas vindt nog steeds dat de Nederlander te ver ging in zijn defensieve acties in de slotfase van de Oostenrijkse Grand Prix, waarbij beiden kemphanen flinke schade opliepen en de overwinning konden vergeten. De Amerikaan stelt dat de pitmuur van Red Bull ook een verantwoordelijkheid heeft over wat er op de baan gebeurt. ''Ik denk gewoon niet dat dit de manier is waarop we moeten racen, en dat we onze coureurs moeten begeleiden over wat goed of fout is."



Red Bull had Verstappen moeten voorlichten volgens de McLaren-topman over wat wel of niet kan. Hij denkt dat de vele wisselingen van stewards ook invloed heeft over dergelijke gebeurtenissen op de baan. "Het hebben van parttime stewards is een heel moeilijke klus, het is behoorlijk complex, en dus om het op een parttime basis te doen voor het niveau van de Formule 1 is moeilijk. Totdat iemand tegen Max zegt: ‘Hé, dat is tegen de regels’, zal hij niet anders weten. Dus denk ik dat er gemiste kansen zijn voor de stewards om dit op te merken.''

''Ook teleurgesteld dat bij zo’n geweldig team als Red Bull de leiding het bijna aanmoedigt omdat je luistert op de radio en wat er gezegd wordt. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid op de pitmuur, vertel onze coureurs wat de do’s en don’ts zijn en wat er aan de hand is in de race'', sloot de Amerikaan kritisch af.