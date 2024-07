Hamilton doet geheimzinnig over mogelijke koop MotoGP-team

Het is geen geheim dat Lewis Hamilton fan is van allerlei andere sporten. Ook de motorsport heeft zijn interesse, en dat heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Eerder deze week werd hij in verband gebracht met het kopen van een MotoGP-team, maar daar wil hij niets over zeggen.

Hamilton is een groot fan van het racen op tweewielers. De Britse zevenvoudig wereldkampioen testte in het verleden al eens een motorfiets van Valentino Rossi, maar nu zou hij verder willen gaan. Hij werd in verband gebracht met het kopen van het MotoGP-team van Gresini. Dat zou dus betekenen dat hij een grote stap zet in zijn interesse in de motorsport.

Vanzelfsprekend werd Hamilton in Silverstone gevraagd naar deze opvallende geruchten over de koop van Gresini. Tijdens de persconferentie op de donderdag wilde hij niets bevestigen of ontkennen: "Ik ben altijd dol geweest op de MotoGP. Ik ben geïnteresseerd in de groei van die sport, maar zover heb ik er nog niet naar gekeken. Maar alles is mogelijk. Ik heb zeker interesse in dit soort zaken, en het investeren in de Broncos was al een eerste stap. Dus ik hoop dat er in de komende vijf tot tien jaar meer gebeurd, we gaan het zien."