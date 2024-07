Alonso sneert naar FIA: "Coureurs durven niet meer in te halen"

Afgelopen week in Oostenrijk werden er bakken met straffen uitgedeeld voor allerlei verschillende incidenten. Ook Fernando Alonso werd bestraft, en daar is hij in Silverstone nog steeds boos over. Hij vindt dat de FIA snel naar de regels moet gaan kijken.

Alonso werd in Spielberg bestraft voor een incidentje met Guanyu Zhou. Hij kreeg hiervoor niet alleen een tijdstraf, maar ook strafpunten op zijn superlicentie. Dit komt veel vaker voor, coureurs ontvangen strafpunten voor vergrijpen die er niet zo zwaar uit zien. Het is geen geheim dat Alonso geen fan is van deze regelgeving. Eerder haalde hij in China al snoeihard uit naar de FIA nadat hij zwaar werd bestraft na een klein incident.

Alonso stelt in Silverstone dat coureurs niet meer durven in te halen uit angst voor een straf. In gesprek met de internationale media, legt Alonso zijn mening uit: "Wat ik niet begrijp, wat is er gevaarlijk aan dit soort acties? Want het is geen gevaarlijke actie en er komt ook geen gevaarlijke situatie uit. Het enige wat ze doen is ervoor zorgen dat coureurs dit soort manoeuvres niet meer durven in te zetten. Wanneer je een foutje maakt, krijg je meteen straf met die strafpunten. Dan is het soms beter om er gewoon achter te blijven zitten."