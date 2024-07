McLaren neemt hospitality unit weer in gebruik na Spaanse brand

Het team van McLaren kan de triple header gaan afsluiten op een rustige manier. Nadat ze in Spanje te maken kregen met een brand in de hospitality unit, moesten ze in Oostenrijk hun toevlucht zoeken in een tijdelijk onderkomen. Nu is alles weer bij het oude.

In de paddock op het circuit van Silverstone staat de gebruikelijke hospitality unit van McLaren weer te glinsteren. Nog geen twee weken geleden moest de Spaanse brandweer nog ingrijpen om een keukenbrand te blussen. Het was de verwachting dat de hospitality in België weer inzetbaar zou zijn, maar nu is hij dus al af. Alles is weer bij het oude van de Britse renstal uit Woking.