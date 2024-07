Historie: De eerste constructeurstitel van Ferrari

Vandaag de dag zijn er twee wereldtitels te winnen in de Formule 1: voor de coureurs én voor de constructeurs. Het team van Ferrari is de absolute koploper als het gaat om de wereldkampioenschappen. Vandaag is de verjaardag van de eerste constructeurstitel van Ferrari.

Wie denkt dat Formule 1-teams al sinds het prille begin constructeurstitels kunnen winnen, heeft het mis. Pas sinds 1958 kunnen de teams ook titels winnen, al luisterde dat kampioenschap toen naar de naam ‘International Cup for Formula One Constructors’. De eer van de allereerste constructeurstitel was voor Vanwall, dat toen overigens niet met de rijderstitel naar huis ging.

Ferrari was ook in die tijd al één van de topteams van de Formule 1. Toch moesten ze nog jaren wachten op hun eerste constructeurstitel. Vandaag is het precies 63 jaar geleden dat Ferrari voor het eerst met deze eer aan de haal ging. Het was de eerste constructeurstitel van de zestien constructeurstitels die het team heeft gewonnen. Ferrari deed dat op een oppermachtige manier.

Sterrenploeg

Met Richie Ginther, Phill Hill en Wolfgang von Trips beschikte Ferrari over een ijzersterke vaste line-up. Het trio kende een heel erg goed jaar, en Hill en Von Trips wisten allebei twee zeges te pakken. Ook Giancarlo Baghetti won een race, hij won direct bij zijn debuut, al reed hij wel in een privé ingeschreven Ferrari.

Ferrari moest het dat jaar vooral opnemen tegen Lotus, maar de Italiaanse renstal had de strijd al vroeg in hun voordeel beslist. Op deze dag in 1961 werd de Britse Grand Prix verreden, niet op Silverstone, maar op het circuit van Aintree. Von Trips, Hill en Ginther reden de concurrentie naar huis, en ze claimden alle drie de podiumplaatsen. Het was goed genoeg voor de constructeurstitel.

Zwarte rand

Ferrari pakte in het jaar van hun eerste constructeurstitel, ook direct de dubbel. Op de thuisbaan van Monza in Italië werd de strijd beslist. Hill en Von Trips maakten allebei nog kans op de titel, maar de strijd werd op een gruwelijke manier beslist. Von Trips crashte, vloog door een afsluiting heen en overleed. Veertien toeschouwers overleefden het ongeval ook niet. Hill werd wereldkampioen, en Ferrari besloot de laatste race van het jaar in de Verenigde Staten over te slaan. Ferrari was constructeurskampioen, maar wel met een zwarte rand.