Deze talenten willen in 2025 schitteren in de Formule 1

De transfercarrousel in de Formule 1 draait op volle toeren. Veel coureurs lopen uit hun contract, en azen op een nieuwe werkplek. Niet alleen de ervaren mannen zoeken een zitje, ook jonge talenten willen hun kans pakken. Een viertal jongelingen maakt grote kans, en het is tijd om ze eens iets beter te bekijken.

Andrea Kimi Antonelli

Zelden ging het in de Formule 1 over zo’n jonge coureur. Andrea Kimi Antonelli is nog maar zeventien, maar de kans is zeer groot dat hij volgend jaar op de grid staat. Hij wordt in verband gebracht met een zitje bij het topteam van Mercedes, en dat is al opvallend. De Duitse renstal lijkt niet voor een gevestigde naam te kiezen, maar voor een Italiaanse krullenbol die nog in de schoolbanken zit.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is gecharmeerd van Antonelli, en dat is niet zo gek. De Italiaan valt dit jaar tegen in de Formule 2, maar in de voorgaande jaren nam hij vrijwel elk weekend de winnaarstrofee mee naar huis. In 2023 won hij met overmacht de titels in de FRECA-klasse en het kampioenschap in het Midden-Oosten van die klasse. Een jaar daarvoor won hij ook nog eens de Italiaanse Formule 4, het reguliere Formule 4-kampioenschap, en won hij een gouden medaille op de FIA Motorsport Games.

Al vroeg werd hij onderdeel van de opleiding van Mercedes, en daar stomen ze klaar voor het echte werk. Wolff wil toeslaan, ook omdat hij bijna tien jaar terug geen zitje beschikbaar had voor Max Verstappen. Nu wil hij niet naast de pot goud grijpen, en hemelt hij Antonelli elk weekend op. De druk staat op zijn schouders, en hij krijgt kritiek voor zijn tegenvallende prestaties in de Formule 2. Eén ding is zeker: Antonelli gaat de Formule 1 bereiken. Het is alleen nog maar de vraag wanneer dat gaat gebeuren.

Oliver Bearman

Antonelli rijdt in de Formule 2 voor Prema en de kans is groot dat hij zijn teamgenoot Oliver Bearman ook gaat tegenkomen in de Formule 1. Bearman staat volgend jaar op de grid, en hij heeft zijn debuut in de Formule 1 al gemaakt. De Brit mocht in Jeddah invallen bij Ferrari, hij is immers al jaren onderdeel van de opleidingsploeg van de Italiaanse renstal. Bij zijn debuut pakte hij direct punten, en daarmee gaf hij zijn visitekaartje af.

Toch zal Bearman niet gaan debuteren bij Ferrari, het team van Haas stoomt hem klaar voor een ‘echt’ debuut. Dit seizoen komt hij al regelmatig in actie in vrije trainingen voor de Amerikaanse renstal en vorige week werd hij gepresenteerd voor 2025. Afgelopen weekend in Silverstone nam hij bijvoorbeeld weer plaats in de witte wagen. Hij maakt een steady indruk, en het maakt eigenlijk niet uit dat zijn resultaten in de Formule 2 enigszins tegenvallen.

Jack Doohan

Iemand die in geen enkele klasse rijdt is Jack Doohan. De Australiër focust zich dit jaar volledig op zijn werkzaamheden bij Alpine. In de afgelopen jaren presteerde hij meer dan aardig in de Formule 2, en bij Alpine hebben ze veel vertrouwen in hem. Hij staat vrijwel elk weekend naast teambaas Bruno Famin in de pitbox, en ook in de trainingen maakt hij veel meters.

Alpine laat hem echter ook buiten de raceweekenden in actie komen. De Franse renstal organiseert speciale testdagen voor hem in ouder Formule 1-materiaal. Eerder dit jaar draaide hij bijvoorbeeld dagenlang rondjes op het circuit van Zandvoort. Alpine lijkt hem klaar te stomen voor het echte werk, en aangezien er voor 2025 een zitje vrijkomt, liggen er kansen voor de sympathieke coureur.

Liam Lawson

Liam Lawson wordt officieel niet meer gezien als een rookie, maar toch is hij nog een jongeling. Vorig jaar mocht hij bij het toenmalige AlphaTauri plotsklaps invallen, en dat deed hij zeker niet slecht. Hij pakte zelfs WK-punten, maar de leiding van Red Bull besloot Daniel Ricciardo een contract te geven voor dit jaar.

Lawson verbijt zich sindsdien aan de zijlijn. Elk raceweekend is hij aanwezig op de circuits, maar hij is niet tevreden met zijn reserverol. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde meerdere keren dat Lawson in 2025 op de grid staat, maar het is nog maar de vraag of dat wel gaat gebeuren. Daniel Ricciardo staat er immers nog steeds goed op bij onder meer Christian Horner. Als Lawson volgend jaar geen zitje bij een Red Bull-team kan krijgen, dan is hij vrij om te gaan en staan waar hij wil. Oftewel, alle teams zullen hem in de gaten houden. Zo werd hij al in verband gebracht met Audi. Lawson, en ook Antonelli, Bearman en Doohan willen schitteren in de koningsklasse, en dat zou de Formule 1 ook een fris en jong gezicht geven.