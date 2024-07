"Bearman droomt van duels met jeugdheld Hamilton"

Vandaag maakte het team van Haas bekend dat Oliver Bearman vanaf volgend jaar voor hen gaat rijden. De talentvolle Brit mag zich dus gaan voorbereiden op zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Hij heeft er zin in, en hij vindt het heel erg bijzonder dat hij de baan mag gaan delen met Lewis Hamilton.

Bearman wordt gezien als één van de grootste talenten van het moment. Hij is onderdeel van de opleidingsploeg van Ferrari, en op die manier is hij ook verbonden aan Haas. Voor de Amerikaanse renstal rijdt Bearman dit seizoen al een aantal vrije trainingen. Het wordt volgend jaar overigens niet het debuut van Bearman, want eerder dit jaar mocht hij bij Ferrari in Saoedi-Arabië al invallen voor de zieke Carlos Sainz.

Bearman is supertrots op zijn kersverse contract bij het team van Haas. De jonge Brit heeft er zin in, en hij kan haast niet geloven dat hij straks met zijn jeugdheld Lewis Hamilton op de grid staat. In Silverstone sprak Bearman zich daar trots over uit: "Het is heel maf! In 2015 of 2016 ontving ik een videoboodschap van Lewis, waarin hij zei dat ik moest blijven pushen en dat ik hopelijk op een dag in de Formule 1 zou rijden. En hier ben ik dan! Het is een gek gevoel om de baan te delen met coureurs tegen wie ik altijd heb opgekeken."