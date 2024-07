Tost hoopt dat fans Verstappen gaan uitfluiten: "Soort onderscheiding"

Max Verstappen gaat dit weekend op Silverstone op jacht naar de zege in de Britse Grand Prix. De Nederlander is niet bepaald de populairste coureurs onder de Britten, en men vreest voor een fluitconcert. Volgens Franz Tost zou een fluitconcert voor Verstappen juist iets positiefs betekenen.

Door zijn gevechten met Lewis Hamilton, en zijn recente strijd met Lando Norris, is Verstappen niet bepaald razend populair in het Verenigd Koninkrijk. Men vreest dan ook dat Verstappen te maken zal krijgen met ietwat kritische Britse fans. Christian Horner riep de Britse fans op om zich te gedragen in de richting van Verstappen, terwijl de directeur van het circuit stelt dat de fans zich altijd goed en keurig gedragen.

Verstappens voormalig Toro Rosso-teambaas Franz Tost geniet momenteel van zijn vrije leven. Tost is de Formule 1 echter niet uit het oog verloren, en hij weet ook dat Verstappen te maken kan krijgen met boze Britten. Tost stelt in gesprek met F1-Insider dat dit eigenlijk helemaal niet slecht is: "Laat die Engelsen maar naar Max fluiten. Dat voelt aan als iets als een soort onderscheiding. Michael Schumacher werd vroeger ook altijd uitgefloten als we in Silverstone waren. Hij durfde het toen namelijk aan om sneller te rijden dan thuisrijder Damon Hill."