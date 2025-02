Oud-teambaas kraakt klachten over drukke kalender af

De druk op de werknemers in de Formule 1-wereld is dit jaar groot. Er staan 24 raceweekenden op het programma, en dat betekent dat ze amper rust hebben. Er werd in de afgelopen jaren veel geklaagd over de werkdruk, maar volgens Franz Tost is dat overdreven.

De Formule 1-kalender zit overvol. Net als vorig jaar worden er weer 24 Grands Prix verreden, en daarnaast staan er ook weer meerdere sprintraces op het programma. De werkdruk voor de monteurs en ander teampersoneel ligt hierdoor hoog, ook omdat ze de hele wereld over moeten reizen. Het zorgde voor de nodige klachten, en teambazen namen het op voor hun personeel.

Overbelasting

Toch zijn er ook mensen die vinden dat deze werkdruk wel meevalt. Eén van die mensen is Franz Tost. Hij was jarenlang de teambaas van Toro Rosso, en tijdens SPORT MARKE MEDIEN laat hij weten dat deze klachten onzin zijn: "Ik vind 24 races helemaal prima. Mensen zeggen altijd dat de monteurs overbelast zijn. Dat is een grote grap. Ze zijn helemaal niet overbelast. In mijn tijd hadden we een race in het weekend en op dinsdag, woensdag en donderdag gingen we verder met een test. In het begin maakten we zelfs gebruik van twee auto's en waren het altijd dezelfde mensen. Ik heb toen nooit klachten gehoord."

Avondklok

Tost vindt dat de huidige werknemers zich een beetje aanstellen. Hij begrijpt er helemaal niets van, en hij haalt genadeloos hard uit: "Nu is er een avondklok in de Formule 1. Dat betekent dat ze om 21:00 moeten stoppen. Tot ziens, tot de volgende ochtend om acht uur. Jezus, wat willen ze nog meer? Ze mogen werken in de Formule 1, dat is echt een voorrecht. De hele balans tussen werk en privé, al deze shit, het is compleet zinloos. Zoiets heb je niet nodig. Het is iets voor mensen die te lui zijn om te werken."