Marko wijst naar Verstappen: "Vier van de zeven zeges liggen aan hem"

Max Verstappen maakt dit seizoen een ijzersterke indruk in de Formule 1. De Nederlander gaat weer aan de leiding van het wereldkampioenschap, terwijl zijn team Red Bull Racing wat minder dominant is. Volgens Helmut Marko zorgt Verstappen vooral zelf voor zijn zeges.

Verstappen domineerde in de afgelopen jaren in de Formule 1. Zijn overmacht werd mede veroorzaakt door het goede werk van zijn team Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal had meerdere razendsnelle wagens gebouwd, en het was de verwachting dat ook de RB20 dit jaar zou heersen. Red Bull begon goed aan het seizoen, maar in de afgelopen raceweekenden hebben McLaren, Mercedes en Ferrari het gat redelijk dichtgereden.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko liggen Verstappens zeges nu meer aan hemzelf dan aan de auto. Marko ziet de 'Max-factor' weer een rol spelen, zo vertelt hij aan Kleine Zeitung: "Ik zou zeggen dat ten minste vier van de zeven overwinningen aan hem als coureur kunnen worden toegeschreven. Iedereen maakt fouten, maar Max maakt er minder dan anderen. In het begin werd altijd gezegd dat hij de beste auto had, en dat was ook zo. Inmiddels heeft hij echter vaak bewezen dat hij degene is die het verschil maakt. Maar als de auto tot het uiterste blijft worden gedreven, dan kan zelfs Max geen seizoen rijden zonder dat er steeds meer fouten insluipen, zoals in Monaco bijvoorbeeld."