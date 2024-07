Stella sneert naar Horner: "Zegt iets over zijn integriteit"

De clash tussen Max Verstappen en Lando Norris in Oostenrijk blijft de gemoederen flink bezighouden. Bij het team van McLaren zijn ze nog steeds woedend. Teambaas Andrea Stella haalt keihard uit naar zijn Red Bull-collega Christian Horner, en hij wijst naar de integriteit van de Brit.

Na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix barstte er een soort mediastorm los. Betrokkenen en kenners spraken zich uit over de crash in de derde bocht van de Red Bull Ring. Ook bij Red Bull en McLaren reageerde men op de zaak, vooral bij de Britse renstal waren ze woedend. Red Bull-teambaas Christian Horner haalde zijn schouders op en hij stelde in een interview dat Norris 'iets' wilde veroorzaken in de veelbesproken derde bocht.

Bij McLaren-teambaas Andrea Stella was niet zo blij met de uitspraken van Horner. Stella is woest, en hij haalt in gesprek met SiriusXM keihard uit naar Horner: "Dit soort uitingen zijn vrij onherstelbaar en tot op zekere hoogte zegt het ook iets over de integriteit van de persoon die dat zegt." Stella vond het wel een interessante tweestrijd: "Het duel was heel vermakelijk. Het was geweldig om zo'n strijd te zien en het is jammer dat we niet in staat waren om dat duel tot de finishvlag voort te zetten. Het was een stevig gevecht, tot op zekere hoogte binnen de regels, maar we bereikten een punt dat er acties waren die meteen aangepakt moesten worden, zodat ze allebei wisten dat ze binnen de grenzen van de regels moesten blijven."