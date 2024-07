"Horner vraagt Britse fans om respect voor Verstappen"

Aankomend weekend staat de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone op het programma. Max Verstappen gaat op jacht naar succes, maar de aanwezige Britse fans zullen vooral voor hun landgenoten juichen. Christian Horner vraagt de fans om respect voor Verstappen.

Verstappen kreeg afgelopen weekend veel over zich heen vanuit Britse hoek. In Oostenrijk vocht hij met Lando Norris om de overwinning, en dat liep verkeerd af. Ze raakten elkaar en Norris moest opgeven. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden, maar hij ontving wel veel kritiek. Men is dan ook benieuwd hoe het Britse publiek zal gaan reageren op Verstappen in Silverstone.

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft heel erg veel zin in het aanstaande raceweekend. Ook voor Horner is het zijn thuisrace. Horner stelt dat Verstappen zich er niet zo druk om maakt, maar bij Sky Sports doet hij wel een oproep: "Ik weet zeker dat het publiek partijdig zal zijn voor Britse coureurs, net zoals het geval is voor Max in Nederland. Wanneer we naar dit soort circuits toe gaan, is er echter altijd respect voor andere coureurs. Ik hoop dat Max een redelijke ontvangst zal krijgen en dat het weer helemaal oranje zal zijn. Dit keer zijn het misschien geen Verstappen-fans, maar McLaren-fans."