Newey stelt zichzelf deadline over toekomst

Het is nog altijd niet duidelijk waar de toekomst van Adrian Newey ligt. De Britse topontwerper gaat vertrekken bij Red Bull, en zijn naam wordt bij veel teams genoemd. Newey voor zichzelf wel een deadline in zijn hoofd voor wanneer hij een knoop gaat doorhakken.

Newey wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. Hij was verantwoordelijk voor alle titelwinnende wagens van Red Bull, maar toch gaat hij nu vertrekken. Begin volgend jaar trekt hij de deur in Milton Keynes achter zich terug, en gaat hij op zoek naar een nieuw avontuur. Hij werd eerder al in verband gebracht met Ferrari, maar in de afgelopen weken ging het ook regelmatig over Aston Martin.

Newey lijkt zich nog niet zo druk te maken over zijn toekomst. De Britse topontwerper houdt zich nu nog bezig met een project bij Red Bull en bij Sky Sports spreekt hij zich uit: "Op dit moment werk ik nog gewoon aan de RB17. Daarna neem ik echt wat tijd vrijaf. Vorige week ben ik al zeven dagen vrij geweest, en hadden we geluk met het weer. We hadden de honden meegenomen en we waren naar het Zuiden gereden. We reden in een oude Aston Martin DB6, daar heb van genoten." Rond de herfst of de winter zal hij een besluit nemen: "Dat is zeker het doel. Dan ben ik er wel uit."