Marko blij met regelwijzing: "Hebben sowieso te veel regels"

Autosportfederatie FIA kwam vorige maand met een opvallende regelwijziging. In uitzonderlijke gevallen kunnen 17-jarige coureurs nu ook in aanmerking komen voor een superlicentie. Helmut Marko is heel erg blij met dit besluit, en hij stelt dat er sowieso te veel regels zijn.

Na het debuut van Max Verstappen kwam de FIA met speciale regels voor het behalen van een superlicentie. Naast een puntensysteem werd ook ingevoerd dat een coureur minimaal 18 jaar oud moest zijn en een rijbewijs moest hebben. Vorige maand wijzigde de FIA deze regels. Een coureur mag vanaf nu ook een superlicentie ontvangen als ze geen rijbewijs hebben, en ze op 17-jarige leeftijd hebben laten zien over exceptionele talenten.

Voor veel teams komt dit goed uit. Mercedes wil jongeling Andrea Kimi Antonelli gaan inzetten, en bij Red Bull beschikken ze over Arvid Lindblad. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat aan Motorsport.com weten blij te zijn met de regelwijziging: "In de meeste landen kun je tegenwoordig al je rijbewijs halen op je zestiende. De discussie met Max kwam destijds ook doordat hij nog geen rijbewijs had, maar dit is iets heel anders dan rijden op de openbare weg." Volgens Marko heeft Red Bull niet gepusht voor de regelwijziging: "Dat is correct, want als iemand er klaar voor is, dan moet hij gewoon een kans krijgen in de Formule 1. We hebben tegenwoordig sowieso te veel regels."