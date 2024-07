"Verstappen aast op sportieve revanche in Silverstone"

Na een enigszins tegenvallend raceweekend in Oostenrijk, kan Max Verstappen aankomend weekend in Silverstone weer schitteren. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur neemt de positieve punten mee, en hij wil zijn best gaan doen om goed voor de dag te komen op het Britse circuit.

Verstappen schreef afgelopen weekend in Oostenrijk de sprintrace op zijn naam. Hij was hard op weg naar de zege in de Grand Prix, maar een mislukte pitstop zorgde voor een strijd met Lando Norris. Het duel was zeer spannend, maar liep fout af. Verstappen en Norris raakten elkaar, en daardoor vielen ze ver terug. De clash houdt de gemoederen nog steeds flink bezig, maar Verstappen lijkt het boek te hebben gesloten.

Trots

Verstappen heeft heel erg veel zin in de Britse Grand Prix van aankomend weekend. De Nederlander is duidelijk over zijn verwachtingen in zijn preview: "Het is weer een thuisrace voor het team, dus we willen dit weekend iedereen op de fabriek trots maken. Oostenrijk was uiteindelijk niet het resultaat waar we op hoopten en er was veel dat we meenemen uit de race, wat het team en ik kunnen analyseren en waar we aan kunnen werken om het te verbeteren. Er waren enkele fouten in de race die ons te veel hebben gekost."

Positieve zaken

Verstappen probeert de situatie dan ook van een positieve kant te bekijken. Hij zag namelijk ook positieve zaken op de Red Bull Ring: "We moeten echter kijken naar de goede momenten die we het hele weekend hebben gehad, waaronder het winnen van de sprint en twee keer op pole staan. We analyseren wat we goed hebben gedaan en wat er fout is gegaan en het is tevens de laatste race van een zware triple header, dus we willen strijdende terugkomen. Dit wordt een speciale race, met een nieuwe, aangepaste kleurstelling op de auto. We willen sterker terugkomen en zijn klaar voor het weekend in Silverstone, vooral omdat het twintigste jaar van het team is, en dat is een mijlpaal."