Alpine laat Doohan VT1 rijden in Silverstone

Ook het team van Alpine kiest er aankomend weekend voor om in Silverstone een rookie in te zetten. De Franse renstal laat voor de tweede keer in korte tijd een jongeling plaatsnemen in één van hun wagens. Het gaat in dit geval natuurlijk om Jack Doohan.

Doohan werkte in Canada zijn eerste vrije training van het jaar af. De Australische coureur geldt als een rookie, en aangezien alle teams minimaal twee keer een jongeling moeten inzetten tijdens een training, mag hij weer meters gaan maken. In Silverstone zal hij tijdens de eerste vrije training plaatsnemen in de wagen van Pierre Gasly. Hij is de derde rookie die is aangekondigd voor het Britse raceweekend. Oliver Bearman zal voor Haas gaan rijden, en Franco Colapinto stapt in bij Williams.