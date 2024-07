Alpine-adviseur Briatore flirt met Sainz

Carlos Sainz heeft nog altijd geen keuze gemaakt over zijn toekomst in de Formule 1. De Spaanse coureur loopt uit zijn contract bij Ferrari, en hij wordt in verband gebracht met meerdere teams. Flavio Briatore flirt nu namens Alpine met de Spaanse Ferrari-coureur.

Het leek er enkele weken geleden sterk op dat Sainz zou worden gepresenteerd door het team van Williams. Maar er volgde geen presentatie, wat weer voor veel speculatie zorgde. De Spanjaard werd daarvoor ook al regelmatig in verband gebracht met het project van Audi. In de afgelopen weken is er nog een mogelijkheid bijgekomen, want Sainz wordt nu ook gezien als een optie bij Alpine.

Kersvers Alpine-adviseur Flavio Briatore stond recent uitgebreid te praten met Carlos Sainz senior. Briatore heeft zeer veel ervaring, en bij Alpine betrekt men hem ook bij het maken van een keuze over de coureurs. Of Alpine iets ziet in Sainz, heeft men zelf niet bekend gemaakt. In gesprek met DAZN wordt adviseur Briatore gevraagd naar de Spaanse coureur, en hij doet geheimzinnig over een mogelijke deal: "Carlos Sainz is een heel erg goede coureur die tot het einde van het seizoen voor Ferrari zal rijden. Dat is wat ik weet over Carlos, dat hij simpelweg een supercoureur is."