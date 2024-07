Steward Herbert blijft achter straf voor Verstappen staan

Max Verstappen werd afgelopen weekend als schuldige aangewezen voor zijn incident met Lando Norris. De clash houdt de gemoederen flink bezig, en er wordt vooral gediscussieerd over de straf voor Verstappen. Johnny Herbert was afgelopen weekend één van de stewards, en hij staat volledig achter deze beslissing.

Verstappen en Norris vochten afgelopen weekend meerdere ronden voor de zege. Het gevecht eindigde in tranen toen ze elkaar raakten. Norris moest opgeven, terwijl Verstappen wel verder kon gaan. De stewards waren streng en ze gaven hem een tijdstraf van tien seconden. Johnny Herbert fungeerde als de 'driver steward' en hij stelt nu dat Verstappen iedereen intimideert, iets wat volgens hem in het verleden ook werd gedaan door Michael Schumacher, Ayrton Senna en Lewis Hamilton.

Intimidatie

Herbert doet zijn uitspraken tegenover Coin Poker. De Britse oud-coureur legt daar ook uit hoe de stewards tot deze beslissing zijn gekomen. Hij stelt ook dat het een bewuste actie van Verstappen was: "Het was bewust, daarom gebruikte ik ook het woord 'intimidatie'. Hij zoekt de grenzen op zonder zichzelf in de problemen te brengen. Maar dat heeft hij altijd al gedaan. Ik houd van strijd, want dat is een belangrijk onderdeel van racen. Maar ik houd er niet van als je op het punt komt dat er iemand bewust buiten de baan wordt geduwd. Dat is niet hoe het hoort. Het draait om de plaatsing van de auto. Hij plaatst zijn auto heel goed, maar hij heeft de neiging om buiten de ongeschreven regels onder coureurs te gaan."

Strafmaat

Herbert staat dan ook volledig achter de straf van tien seconden voor Verstappen. Hij vindt dat dit de best passende straf was in deze situatie: "De straf van tien seconden was de zwaarste straf die we volgens de FIA-richtlijnen kunnen uitdelen. McLaren vond dat de straf zwaarder moest zijn, maar dat is het spelletje dat alle teams spelen. Dit was de zwaarst mogelijke straf. Verandert dit zijn mindset? Waarschijnlijk niet. Het verandert de manier waarop hij racet niet. Dat wil ik ook niet, het is juist spectaculair. Hij gaat allee soms te ver. Dit was voor iedereen duidelijk, maar hij zal niet veranderen."