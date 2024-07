Ferrari oppermachtig in Oostenrijkse pitlane

De Oostenrijkse Grand Prix was afgelopen weekend een opvallend spektakelstuk. Op de Red Bull Ring ging het helemaal mis tijdens het allesbeslissende duel tussen Max Verstappen en Lando Norris. In de schaduw van dit duel wist het team van Ferrari te schitteren in de pitlane.

De Italiaanse renstal wist de banden van Charles Leclerc en Carlos Sainz enorm snel te verwisselen. Leclerc kreeg in 1,95 seconden een vers setje banden, en dat was dan ook de snelste pitstop van de race. Ferrari pakte ook de tweede plaats in dit klassement door de banden van Carlos Sainz in 2,07 seconden te verwisselen. Red Bull en McLaren eindigden op de gedeelde derde plek, beide pitcrews verwisselden de banden in 2,10 seconden. Opvallend genoeg was dat de enige notering van beide teams in de top tien.