Hamilton zelfkritisch: "Was het hele weekend shit"

Lewis Hamilton reed een redelijk onzichtbare race in Oostenrijk. De Britse zevenvoudig wereldkampioen reed rond in de schaduw van zijn teamgenoot George Russell, en hij kwam als vierde over de streep. Na afloop was Hamilton enorm kritisch op zijn eigen prestaties.

Het team van Mercedes vierde na afloop van de race een feestje in de pitlane. George Russell had tot zijn eigen verbazing de Grand Prix gewonnen, en de vierde plaats van Lewis Hamilton zorgde ook voor veel WK-punten. Hamilton had echter geen sterke indruk achtergelaten op de Red Bull Ring. Hij was voortdurend langzamer dan zijn teamgenoot, en de vierde plaats was dan ook niet iets waar hij blij van werd.

Shit

Na afloop was Hamilton extreem kritisch op zijn eigen prestaties. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kraakte zichzelf af in gesprek met Sky Sports: "Deze race was behoorlijk schokkend. Ik ben wel heel erg blij voor het team, want ze hebben echt heel erg hard gewerkt om zo'n resultaat te bereiken. Daarom wil ik George en het hele team hartelijk feliciteren, want ze hebben het verdiend. Ik was alleen het hele weekend shit. Ik heb het zeker geprobeerd, maar ik was langzaam."

Schade

Hamilton reed de race ook uit met schade. Hij was namelijk even van de baan geschoten in een duel met Ferrari-coureur Carlos Sainz. Hamilton haalt er zijn schouders over op: "We hebben kostbare punten gescoord. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ik schade had opgelopen na de eerste bocht. Mijn vloer viel uit elkaar, maar ik weet niet waar we de schade hebben opgelopen. Je ziet dat George het in ieder geval goed doet. Hij heeft een race gewonnen, en dat is belangrijk."