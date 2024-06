Zhou start vanuit pitlane na wijziging aan set-up

Het team van Sauber heeft vlak voor de start van de Oostenrijkse Grand Prix een aantal veranderingen doorgevoerd aan de auto van Guanyu Zhou Dit heeft gevolgen voor de Chinese coureur, want hij zal de race van later vandaag vanuit de pitlane moeten starten.

Sauber heeft besloten om de set-up van de auto van Zhou aan te passen. Dit is in strijd met de parc fermé-regels en dat betekent dat Zhou vanuit de pitlane moet starten. Hij is vooralsnog de enige coureur die de race vanuit de pitlane zal gaan starten. Het maakt voor hem weinig uit, want hij kende gisteren al een rampzalige kwalificatie. Hij viel af in Q1 en hij noteerde de twintigste en langzaamste tijd.