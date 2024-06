Wolff tempert verwachtingen: "Max rijdt in andere hemisfeer"

Max Verstappen pakte gistermiddag de pole position voor de Oostenrijkse Grand Prix. De Nederlander was oppermachtig, en hij was veel sneller dan zijn concurrenten. Bij Mercedes balen ze als een stekker, en volgens Toto Wolff rijdt Verstappen op dit moment in een andere hemisfeer.

Verstappen lijkt vandaag geen rekening te moeten houden met de Mercedessen. George Russell en Lewis Hamilton hadden wisselende kwalificaties. Aangezien Oscar Piastri zijn derde tijd verloor, zal George Russell vandaag vanaf deze positie gaan starten. Lewis Hamilton kwam niet verder dan de vijfde tijd. Beide Britten waren echter wel flink langzamer dan Verstappen, dan zorgt voor veel teleurstelling bij de Duitse renstal.

Hemisfeer

Toto Wolff durft niet langer te stellen dat Mercedes het gat met de kop heeft verkleind. De Oostenrijkse teambaas is zwaar teleurgesteld, en dat laat hij duidelijk weten aan Sky: "Max rijdt echt in een andere hemisfeer. Hij is gewoon weg. Wij verliezen in de snellere bochten twaalf kilometer per uur ten opzichte van Max. Dan kan je natuurlijk helemaal niets beginnen. De achterstand op Max is enorm op een circuit waar je niet iets meer dan een minuut over een ronde doet."

Verwachtingen

Wolff wil Mercedes dan ook niet aanwijzen als gevaarlijke outsiders voor de race van vandaag. De Oostenrijker ziet nog genoeg verbeterpunten, en hij tempert de verwachtingen: "We moeten wederom de verwachtingen managen. We verloren een tiende omdat George iets te graag een slipstream van Oscar Piastri wilde pakken, en dat viel uiteindelijk verkeerd uit. We hebben zeker niet ons ware potentieel benut. Maar dit is gewoonweg waar de auto op dit moment staat."