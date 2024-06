Protest McLaren afgewezen, uitslag kwalificatie staat vast

Het team van McLaren heeft geen gelijk gekregen in hun protest tegen de uitslag van de kwalificatie in Oostenrijk. Ze waren in beroep gegaan aangezien ze het niet eens waren met het overschrijden van de Track Limits door Oscar Piastri. De stewards zijn echter niet meegegaan in dit protest.

Piastri noteerde de derde tijd in de Oostenrijkse kwalificatie. Hij kon zich opmaken voor een tripje naar de interviewmircofoon in het parc fermé, maar zijn tijd werd verwijderd. McLaren was van mening dat er geen duidelijk bewijs was, maar dat zien de stewards dus anders. Volgens de stewards voldeed het protest niet aan de juiste criteria en was er geen echte overschrijding van de regels te zien. De startopstelling staat nu dus definitief vast.