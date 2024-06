Hamilton niet tevreden: "Die jongens zijn zo snel"

Lewis Hamilton hoopte op een beter resultaat in de kwalificatie op de Red Bull Ring. De Britse Mercedes-coureur moest genoegen nemen met de vijfde tijd. Daar was hij niet helemaal tevreden mee, en na afloop wees hij naar alle snelle coureurs om hem heen.

Het team van Mercedes zag er best snel uit tijdens de kwalificatie in Oostenrijk. Ze konden de strijd met Ferrari aangaan, en George Russell mengde zich zelfs in de strijd om de beste posities. Hamilton was iets minder snel dan zijn teamgenoot, en hij kwam dus niet verder dan de vijfde tijd. Het was een fikse teleurstelling voor de Britse zevenvoudig wereldkampioen, die ook nog stelde dat hij heel langzaam was.

Na afloop van de kwalificatie was Hamilton dan ook goudeerlijk over zijn prestaties. De Brit besprak zijn kwalificatie voor de camera's van F1 TV: "Het was niet per se lastig, maar het zat op de limiet en ik worstelde wat. Ik had last van heel erg veel onderstuur. Deze jongens zijn gewoon allemaal zo snel. Iedereen zit erg dicht op elkaar. Ik ben relatief blij met mijn laatste ronde. De tweede sector viel flink tegen, of het was in ieder geval niet zo goed als ik zelf zou willen zien. In bocht twee en drie verloor ik wat tijd. Als dat goed was gegaan, dan hadden we misschien in de top drie gestaan."