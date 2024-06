Marko looft Verstappen: "Demonstratie van machtsvertoon"

Max Verstappen pakte vandaag in Oostenrijk met speels gemak de pole position. De Nederlandse Red Bull-coureur was bijna een halve seconde sneller dan zijn concurrenten, en dat had niemand verwacht. Helmut Marko zag dat niet aankomen, en hij looft zijn stercoureur.

Verstappen is het hele weekend al in vorm op de Red Bull Racing. In de sprintrace liet hij op zaterdagochtend al zien tot wat hij in staat is. Hij moest vechten met de McLarens, maar toen hij de twee Britse wagens eenmaal achter zich had gelaten, konden ze ook niet meer in de buurt komen. In de kwalificatie lette Verstappen goed op, kwam hij op de juiste momenten op de baan en was hij telkens sneller dan de andere coureurs.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is heel erg trots op Verstappen. Hij had dit niet zien aankomen, zo geeft hij goudeerlijk toe aan de Duitse tak van Sky Sports: "We zijn zelf ook verrast, maar het hele team heeft geweldig werk verricht. Om een voorsprong van vier tienden te pakken op dit circuit met een rondetijd van 1.04 is ongelooflijk. Dit is gewoon een demonstratie van machtsvertoon." Marko is ook duidelijk over het onderzoek van de stewards naar Verstappen: "Dat is puur een bureaucratisch onderzoek. Ik kan me niet voorstellen dat dit gevolgen zal hebben."