Horner trots op Verstappen: "Geweldige prestatie"

Max Verstappen kende weer een sterke kwalificatie in Oostenrijk. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur pakte met overmacht de pole position, al keken de stewards nog wel naar een moment in de pitlane. Teambaas Christian Horner was in ieder geval heel erg trots op Verstappen.

Verstappen was vrijwel de hele kwalificatie oppermachtig. Hij was veel sterker dan zijn concurrenten, en ze konden hem eigenlijk amper bijhouden. Hij was uiteindelijk bijna een halve seconde sneller dan nummer twee Lando Norris, en hij was 0,888 seconden sneller dan zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez. Red Bull-teambaas Christian Horner was razend trots op zijn Nederlandse topcoureur.

Na afloop van de kwalificatie werden de nodige highfives uitgedeeld bij Red Bull. De tevredenheid was groot, ook bij teambaas Christian Horner. Hij sprak zich uit bij Viaplay: "Het is een geweldige prestatie. Hij was op elk van zijn vier sets banden het snelste. Met elk van zijn nieuwe sets had hij de pole position gepakt. Dat is een ongelooflijke prestatie van hem op een circuit waar de verschillen normaal gesproken klein zijn." Volgens Horner valt er niets te zeggen over de beweringen van Jos Verstappen dat hij op zijn remmen moest letten: "Het is wat gedoe. Onze focus ligt volledig op de Grand Prix. Max doet het geweldig, en het team presteert goed."