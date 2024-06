Verstappen krijgt mogelijk straf na incident in pitlane

Max Verstappen pakte vandaag de pole position in Oostenrijk, maar mogelijk krijgt hij nog een straf. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur zou namelijk een fout hebben gemaakt tijdens de kwalificatie. Het moment wordt dan ook onderzocht door de stewards.

In de kwalificatie in Oostenrijk gebeurde er zeer veel. Verstappen hield echter zijn hoofd koel, en hij was veel sneller dan de rest van het veld. Mogelijk hield hij zijn hoofd iets te koel, want na afloop van de kwalificatie werd bekend dat hij mogelijk te langzaam had gereden in de pitlane. Dat krijgt nu een staartje en de stewards zijn het moment aan het onderzoeken. Mogelijk krijgt hij dus nog een straf.