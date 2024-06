Verstappen grinnikt: "Laatst pole was een tijdje geleden!"

Max Verstappen liet in de Oostenrijkse kwalificatie weer eens zien tot wat hij in staat is. Hij maakte geen enkele fout, en hij was veel sneller dan zijn concurrentie. Verstappen is weer ouderwets oppermachtig, en na afloop van de kwalificatie had hij een enorme glimlach op zijn gezicht.

Verstappen kent tot nu toe een geweldig weekend in de Oostenrijkse Alpen. Hij was al de snelste in de Sprint Kwalificatie en de sprintrace, en nu schitterde hij ook in de kwalificatie. Vrijwel de hele sessie ging hij als de brandweer, en dat zal hem veel zelfvertrouwen geven. Na afloop van de kwalificatie klonk hij trots en tevreden, maar weigerde hij te ver naar de race van morgen te kijken.

Verstappen was heel erg tevreden toen hij zich na afloop van de kwalificatie meldde bij interviewer van dienst Jolyon Palmer. Hij sprak zich vol zelfvertrouwen uit: "De kwalificatie ging heel erg goed. We hebben aan de hand van de dingen die we vanochtend hebben geleerd de auto een beetje aangepast, en ik denk dat dit heel erg goed werkte. De baan is een beetje warmer dan gisteren, en dat maakt het lastiger, maar de auto voelde goed aan vandaag. Ik kon de bochten echt aanvallen, elke run was goed, en ik heb ervan genoten. Het is een tijdje geleden dat we op pole stonden, dus het is een geweldig gevoel."