Verstappen lacht na sprintzege: "Paar leuke duels"

Max Verstappen schreef vandaag de sprintrace in Oostenrijk op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed een goede race, en hij wist de jagende McLarens te verslaan. Verstappen was tevreden en hij stelde dat hij veel had geleerd voor de race van morgen.

Verstappen begon de sprintrace vanaf de pole position, en bij de start wist hij die plaats ook vast te houden. Hij moest wel in zijn spiegels kijken, want Lando Norris en Oscar Piastri kwamen met de bocht dichterbij. Norris opende zelfs de aanval, en hij had Verstappen ook te pakken. De regerend wereldkampioen haalde spreekwoordelijk zijn schouders op en hij passeerde zijn Britse vriend een rondje later alweer. Hij sloeg een gat en hij pakte de sprintzege.

Verstappen stapte met een glimlach uit zijn Red Bull-bolide. De Nederlander zwaaide vrolijk naar de aanwezige oranjefans en daarna grapte hij nog wat over voetbal met interviewer van dienst Alex Wurz. Voor de microfoon van de Oostenrijkse interviewer keek hij terug op zijn sprintrace: "Ik zou zeggen dat het een goede eerste ronde was, maar toen de DRS werd geactiveerd was het heel erg moeilijk om eruit te komen. Dat duurde een paar rondjes, en het leverde een paar leuke duels op. Maar toen we uit de DRS konden komen, kon ik mijn eigen race rijden. Je zag dat de auto's vol aan het pushen waren om het me moeilijk te maken. Er zijn een paar dingen die we beter kunnen doen, want de race is langer en dat is zwaarder voor de banden."