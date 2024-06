Hamilton baalt: "De rondjes waren heel slecht"

Lewis Hamilton sloot de Sprint Kwalificatie vandaag af op de zesde plaats. Hij was ruim een halve seconde langzamer dan polesitter Max Verstappen, maar hij zag er redelijk goed uit. Hamilton is het daar niet mee eens, en hij stelt dat het een rampzalige sessie was.

Hamilton begon zijn Sprint Kwalificatie op een onhandige wijze. Hij ging wijd en overschreed de Track Limits. Hij moest daarna nog één keer knallen, en hij ging er eigenlijk vanuit dat hij al was afgevallen. Niets bleek minder waar, want hij mocht gewoon door naar SQ2. Hij wist uiteindelijk ook door te stoten naar de derde en allesbeslissende sessie, maar daar kwam hij dus niet veel verder dan de zesde tijd.

Hamilton was daar vanzelfsprekend niet zo tevreden mee. De Britse Mercedes-coureur baalde en hij stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken in gesprek met Sky Sports: "Ik zat zeker niet in de mix, vanuit ons oogpunt was de hele sessie nogal rampzalig. De training was goed en de auto voelde daar ook goed aan. Ik denk niet dat we de pace hadden voor de pole, maar de rondjes waren heel slecht. Ik denk niet dat we hier makkelijk kunnen inhalen, maar we gaan ons best doen. Het is meestal geen spannende sprintrace, dus we zullen ons waarschijnlijk meer focussen op een spannende kwalificatie voor morgen."