Verstappen blij: "De auto doet het heel erg goed"

Max Verstappen verzekerde zich vandaag van de pole position voor de sprinrace van morgen. De Nederlander reed een solide Sprint Kwalificatie, en niemand kon echt bij hem in de buurt komen. Verstappen was vooral tevreden met het rondje dat hij wist neer te zetten.

Verstappen oogde de hele Sprint Kwalificatie heel erg solide. De Red Bull-coureur hield het hoofd aardig koel, en hij maakte zich ook niet druk om de enkele runs. Verstappen liet in het derde gedeelte van de Sprint Kwalificatie zien wat hij in huis heeft. Hij noteerde een razendsnel rondje op het moment dat het moest, en uiteindelijk wist alleen Lando Norris een klein beetje in zijn buurt te komen.

Na afloop stapte Verstappen uit zijn RB20, zwaaide hij naar de aanwezige fans, bedankte hij zijn team en meldde hij zich bij interviewer van dienst David Valsecchi: "Het is geweldig om hier de snelste te zijn voor zo ongeveer mijn eigen fans, in zo goed als mijn thuisrace. Het is tot nu toe echt een goede dag geweest. Het is heel erg fijn om deze auto te besturen. Hij is goed in balans en voorafgaand de Sprint Kwalificatie hebben we nog een aantal dingetjes aangepast waardoor hij het heel erg goed doet. Ik ben blij met deze start van het weekend. Er is nog genoeg te doen, maar ik ben blij."