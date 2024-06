Horner ontkent beschuldigingen van Jos Verstappen

Jos Verstappen heeft voor de nodige onrust bij Red Bull gezorgd. In Oostenrijk zou hij deelnemen aan de Legends Parade, maar hij trok zich terug en wees woedend naar Christian Horner. De Britse Red Bull-teambaas ontkent de aantijgingen van Verstappen senior.

Tijdens het Oostenrijkse raceweekend wordt er elk jaar een zogenaamde Legends Parade georganiseerd. Dat betekent dat oud-coureurs in klassieke racewagens over het circuit gaan rijden. Jos Verstappen zou een Red Bull RB8 besturen, maar hij heeft zich teruggetrokken. Bij De Telegraaf liet hij weten dat Red Bull-teambaas Christian Horner dit wilde voorkomen en dat de Brit wilde dat er niet zou worden gefilmd.

Geen veto

Horner moest vanmiddag aanschuiven bij de persconferentie voor teambazen. In de perszaal kreeg hij vragen over de uitlatingen van Jos Verstappen, en hij reageerde kalmpjes: "Ik ben ervan op de hoogte. De Legends Parade wordt georganiseerd door het circuit, dus er was geen veto vanuit mijn kant. Ik ben er zeker van dat de Legends later dit weekend in actie zullen komen."

Relatie

Horner lag dit jaar al eerder onder vuur, en hij ontving veel kritiek van Jos Verstappen. Hij wordt dan ook gevraagd hoe zijn band met de familie Verstappen is: "De relatie met Max is altijd erg goed en erg sterk geweest. Hij is een sleutelspeler in ons team, want hij is de coureur. Daar moet je een goede relatie mee hebben en ik heb in het verleden ook nooit problemen gehad met de vaders van de coureurs. Wat voor problemen Jos ook heeft, ik kan er niet echt op ingaan."