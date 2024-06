Jos Verstappen woest: "Ben helemaal klaar met Horner"

Jos Verstappen zorgde vandaag voor de nodige onrust in de Formule 1-wereld. Hij zou eigenlijk een Red Bull-bolide besturen tijdens de zogenaamde Legends Parade, maar hij heeft zich teruggetrokken. Hij wijst naar teambaas Christian Horner en hij stelt nu dat hij helemaal klaar is met de Brit.

Het is geen geheim dat Jos Verstappen en Christian Horner het niet meer zo goed met elkaar kunnen vinden. Terwijl Max Verstappen eerder dit weekend stelde dat hij niet gaat vertrekken bij Red Bull, maakt zijn vader flinke ruzie. Vanochtend maakte hij in gesprek met De Telegraaf bekend dat hij toch geen RB8 gaan besturen tijdens de parade, omdat hij heeft gehoord dat Christian Horner dat probeerde tegen te houden.

Jos Verstappen was later op de vrijdag nog steeds woedend. De vader van regerend wereldkampioen Max Verstappen deelde zijn gevoel met Formule 1 Magazine: "Er zouden opnames, ook met een drone, worden gemaakt. Maar Horner wilde dat ik niet gefilmd zou worden. Hoe kinderachtig kun je zijn? Ik ben helemaal klaar met hem." Jos Verstappen is er helemaal klaar mee: "Het lijkt wel een kleuterschool. Ik had wel mogen rijden, maar ik heb me teruggetrokken. Ik vind het zo kinderachtig van Horner. Het zegt wel iets over hem, denk ik."