Wolff blijft inzetten op Verstappen: "Geen duidelijke ja"

Max Verstappen maakte gisteren duidelijk waar zijn toekomst ligt. Tijdens de persconferentie liet Verstappen in duidelijke taal weten dat hij ook volgend jaar voor Red Bull Racing rijdt. Toto Wolff ziet het anders, en hij blijft hopen op de komst van Verstappen.

Verstappen wordt al het hele jaar in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. De Nederlander zelf is helemaal klaar met deze geruchten. Hij beschikt nog over een langlopend contract bij Red Bull Racing, en hij voelt zich er nog altijd thuis. Tijdens de persconferentie in Oostenrijk stelde hij dat hij samen met Red Bull bezig is met de ontwikkelingen voor 2025. Volgens hem is dat een duidelijk antwoord op de vragen over zijn toekomst.

Geen 'ja'?

Mercedes-teambaas Toto Wolff blijft echter hopen op de komst van Mercedes. In gesprek met OE24 wordt Wolff geconfronteerd met het feit dat Verstappen zijn Red Bull-toekomst bevestigde: "Heeft hij dat echt gezegd? Ik denk niet dat hij een duidelijke 'ja' gaf, maar ik was er niet bij." Wolff heeft Verstappen dan ook niet opgegeven: "Zoals ik al eerder heb gezegd, we houden ons beschikbare zitje zo lang mogelijk vrij. We moeten ten eerste onze auto sneller maken. Als de auto snel is, dan willen snelle coureurs ook voor ons rijden."

Beste coureur

Wolff durft niet te zeggen dat hij een fan van Verstappen is, maar hij heeft wel veel bewondering voor hem. Maar de Oostenrijkse Mercedes-teambaas is wel van mening dat Verstappen met kop en schouders boven de rest uitsteekt: "Ik heb het in de afgelopen periode vaker gezegd. Max is momenteel de beste coureur, en iedereen die de kans krijgt wil graag dat Max in zijn auto zit. Ola Källenius zien dat hetzelfde."