'Motor Verstappen afgeschreven, vroege gridstraf lonkt'

Het lijkt er sterk op dat Max Verstappen dicht bij een motorstraf is. De Nederlandse regerend wereldkampioen zit al op het maximum aantal motoren dat een coureur mag gebruiken. Nu lijkt het er op dat Verstappen één motor uit zijn pool wel kan afschrijven.

Eerder deze maand moest Verstappen al snel de strijd staken in de vrije training in Canada. Er kwam rook uit zijn RB20, en Red Bull moest zijn krachtbron wisselen. De beschadigde motor werd vervolgens naar de fabriek van motorpartner Honda in Japan gestuurd. Daar werd de krachtbron verder onderzocht en volgens De Telegraaf bleek uit het onderzoek dat de motor te zwaar beschadigd is. Verstappen kan dus niet meer beschikken over deze motor.

Dit kan Verstappen snel in de problemen brengen. Een coureur mag per seizoen namelijk vier krachtbronnen gebruiken. Verstappen heeft nu nog maar drie krachtbronnen in zijn pool, met twee van die motoren heeft hij al veel gereden. Red Bull zal waarschijnlijk snel een nieuwe motor aan Verstappen gaan geven, en dat betekent dat hij een gridstraf zal krijgen. Volgens De Telegraaf ligt het in de lijn der verwachtingen dat hij deze straf al gaat inlossen in België. Dat betekent dat hij al voor de zomerstop van krachtbron zal gaan wisselen.