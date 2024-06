Mercedes-CEO glashelder: "Staan allemaal achter Hamilton"

Lewis Hamilton is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Britse Mercedes-coureur heeft het vaak zwaar, maar langzamerhand is er verbetering zichtbaar. Bij Mercedes staan ze vierkant achter Hamilton, en dat blijven ze doen. Ola Källenius is daar duidelijk over.

Hamilton is bezig met zijn laatste maanden in dienst van Mercedes. Na dit seizoen vertrekt hij naar het team van Ferrari, maar dat betekent niet dat ze hem bij Mercedes laten vallen. Op sociale media werd er geroepen dat Mercedes geen voordelen meer geeft aan Hamilton en dat ze George Russell voortrekken. Mercedes heeft deze bijzondere kritiek al meerdere keren op zeer felle wijze weerlegd.

Ook de CEO van moederbedrijf Mercedes-Benz is daar heel erg duidelijk over. Ola Källenius staat vierkant achter Hamilton en Russell. Hij moet er niet aan denken om Hamilton te laten vallen. Tegenover de Duitse tak van Sky Sports is Källenius daar heel erg duidelijk over: "Hamilton is al 25 jaar met Mercedes onderweg. Wij, het team, en Toto staan allemaal voor honderd procent achter hem. Ook al rijdt hij volgend jaar in een andere kleur, hij zal altijd onderdeel blijven van onze Mercedes-familie. Emoties zijn normaal in een team, maar het beleid bij Mercedes is altijd hetzelfde. Beide coureurs hebben hetzelfde pakket en gelijke kansen."