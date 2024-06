Verstappen trapt Oostenrijks raceweekend af in perszaal

Vandaag gaat het Oostenrijkse raceweekend van start met de gebruikelijke persdag. Op de Red Bull Ring in Spielberg melden de coureurs zich voor hun gebruikelijke werkzaamheden. Max Verstappen trapt het raceweekend in ieder geval af in de welbekende perszaal.

Dit jaar moet slechts een select groepje coureurs zich melden in de perszaal voor de gebruikelijke persconferentie. De overige coureurs hoeven niet aan te schuiven bij een mediasessie van de FIA. Om 13:30 lokale tijd zal Max Verstappen plaatsnemen op de welbekende witte sofa, hij krijgt daar gezelschap van Ferrari-coureur Charles Leclerc, VCARB-coureur Yuki Tsunoda, Sauber-coureur Guanyu Zhou en ook van Williams-coureur Logan Sargeant.

Verstappen is niet het enige kopstuk van Red Bull Racing die zich moet melden op de persconferentie. Op vrijdag tussen de sessies door schuift namelijk ook Red Bull-teambaas Christian Horner aan bij de persconferentie voor teamvertegenwoordigers. Horner zal zich in de perszaal melden in gezelschap van Aston Martin-teambaas Mike Krack, Visa Cash App RB-CEO Peter Bayer en Pirelli-topman Mario Isola. Aangezien er dit weekend weer met een sprintformat wordt gewerkt, zien de persmomenten er ook iets anders uit. Na de sprintkwalificatie hoeft de top drie niet naar de perszaal, maar op zaterdag zal dat wel gebeuren na de sprintrace en de gewone kwalificatie.