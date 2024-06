'Williams kiest voor Drugovich als Sainz-deal toch niet doorgaat'

Het is nog altijd niet helemaal duidelijk waar de toekomst van Carlos Sainz ligt. De Spanjaard werd in de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met Williams, maar er is nog geen witte rook. Mocht de deal toch stuklopen, dan lijkt het erop dat Williams een sterk schaduwlijstje klaar heeft liggen.

Sainz heeft volgens velen de sleutel van de rijdersmarkt in handen. Hij moet na dit seizoen vertrekken bij het team van Ferrari, en meerdere geïnteresseerde partijen azen op zijn handtekening. Voorafgaand het Spaanse raceweekend leek het er sterk op dat Sainz voor Williams ging kiezen. Er gingen zelfs al geruchten rond over een mogelijke aankondiging in Barcelona, maar dat gebeurde niet. Begin deze week meldden meerdere media dat Alpine zich last minute bij Sainz heeft gemeld, waardoor er weer veel geruchten rondgaan.

Het is dus nog niet helemaal zeker dat Sainz voor Williams gaat rijden in de komende jaren. De kans dat Logan Sargeant een nieuw contract gaat krijgen is vrijwel nul, dus Williams is hard op zoek naar een coureur. Volgens de Zwitserse krant Blick heeft Williams een schaduwlijst klaarliggen. Als Sainz tegen de verwachtingen in niet voor Williams kiest, dan is Aston Martin-reserve Felipe Drugovich de favoriet voor het zitje. Ook Valtteri Bottas zou dan kans maken, maar de Braziliaanse reservecoureur zou een streepje voor hebben. Dit gebeurt echter alleen als Sainz niet voor Williams kiest.