Verstappen verwacht hectisch en druk weekend in Oostenrijk

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Oostenrijk op jacht naar de zege. De Nederlandse regerend wereldkampioen weet dat het een bijzonder raceweekend gaat worden, want het is de thuisrace van zijn team Red Bull. Verstappen voorspelt een spannend en hectisch weekend.

Verstappen gaat momenteel met een flinke voorsprong aan de leiding van het wereldkampioenschap. Hij wist de laatste twee races te winnen, maar hij is niet tevreden. Hij eist verbeteringen van zijn team Red Bull, want de Oostenrijkse renstal is hun voorsprong kwijt. De teams van Mercedes, McLaren en Ferrari zijn dichterbij gekomen, en dat kan zomaar voor een spannende strijd op de Red Bull Ring gaan zorgen.

Orange Army

Verstappen heeft vooral veel zin in de Oostenrijkse Grand Prix. Hij kende in het verleden veel successen in Spielberg, en de tribunes zullen oranje kleuren. In zijn preview spreekt hij zich uit: "We voelen ons hier altijd erg welkom en we genieten ervan om terug te komen naar Oostenrijk, het is een thuisrace voor Red Bull. Het landschap en de bergen hier zijn geweldig en het is altijd goed om de fans van het Orange Army hier te zien en echt die steun van de tribunes te voelen."

Sprint

Verstappen verwacht een zeer spannend weekend. Er zal weer een sprintrace worden verreden, en dat kan voor veel spektakel gaan zorgen: "Er is weer een sprintrace, wat altijd een hectisch en druk weekend voor ons betekent. Het is echt belangrijk om meteen de afstelling van de auto goed te krijgen en te analyseren hoe we het beste kunnen verbeteren ten opzichte van onze vorige races, vooral omdat de kwalificatie hier altijd dicht bij elkaar ligt. Het circuit leent zich voor veel inhaalacties, dus ik weet zeker dat het een spannende race zal worden. Het team presteerde hier vorig jaar goed, dus hopelijk kunnen we de fans dit weekend trots maken."