Verstappen onderdeel van Red Bull-delegatie op Goodwood

Volgende maand staat het iconische Goodwood Festival of Speed weer op het programma. Dit jaar wordt het team van Red Bull Racing daar in het zonnetje gezet. De Oostenrijkse renstal reist met een top line-up af naar Goodwood, en ook Max Verstappen zal in actie komen.

Red Bull had eerder al bekend gemaakt dat ze met een bijzondere line-up naar Goodwood zouden komen. Wat ze precies zouden gaan doen, hielden ze nog eventjes geheim. De organisatie van het Festival of Speed heeft nu echter bekend gemaakt dat Max Verstappen een aantal demoruns zal gaan verzorgen. Regerend wereldkampioen Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez komen op zondag 14 juli in actie op Goodwood.

Verstappen zal plaatsnemen achter het stuur van de RB16B, de wagen waarmee hij in 2021 voor het eerst wereldkampioen werd. Perez zal de RB19 gaan besturen. Red Bull onthult op de vrijdag in Goodwood ook nog eens hun RB17-Hypercar, en ze hebben nog meer coureurs aangewezen voor demoruns. David Coulthard, Christian Klien, Mark Webber en VCARB-coureur Daniel Ricciardo zullen ook in actie komen. Teambaas Christian Horner zal de heuvel ook oprijden, hij neemt plaats achter het stuur van een RB8. Met deze wagen werd Sebastian Vettel in 2012 wereldkampioen.